В сети испугались внешности сына Дженнифер Лопес на фото папарацци

Внешность сына американских певцов Дженнифер Лопес и Марка Энтони Максимилиана Энтони на фото папарацци напугала пользователей сети. Публикация появилась ее странице журнала Hola! USA в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

56-летнюю звезду и ее 17-летнего наследника запечатлели на входе отеля Beverly Hills. Вызвавший волну обсуждений в сети подросток был одет в футболку в разноцветную полоску и темно-синие шорты.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях, обратив внимание на телосложение юноши. «Что случилось с ее сыном?», «Он изможден», «Боже мой, какой же он тощий», «Ужасно худой», «Она вообще его кормит?», «У вашего сына анорексия. Вы это заметили?» — заявили юзеры.

