9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации, а в мире — Международный день стоматолога и Международный день пиццы. Православные вспоминают святого Иоанна Златоуста. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 9 февраля 2026 года — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День работника гражданской авиации
9 февраля профессиональный праздник отмечают авиапилоты, стюарды и стюардессы. Дату приурочили к дню создания воздушного флота нашей страны в 1923 году. К 90-летней годовщине этого события президент России подписал указ об установлении праздника — Дня работника гражданской авиации.
Кстати, самый первый в истории России самолет внутренних авиалиний совершил полет из Москвы в Нижний Новгород 15 июля 1923 года. Маршрут составил 420 километров.
Праздники в мире
Международный день стоматолога
Праздник отмечают в честь святой Аполлонии Александрийской, мученицы, которая ушла из жизни во времена гонений на христиан. По преданию, во время пыток язычники сильно били женщину по лицу, из-за чего она лишилась всех зубов. Но даже страшные мучения не заставили ее отречься от веры.
Международный день пиццы
Италия считает пиццу своим главным национальным блюдом. Неаполитанская пицца (в России ее называют Маргаритой) является классической и самой популярной в любых итальянских ресторанах. Поэтому неудивительно, что страна обратилась в ЮНЕСКО с требованием признать пиццу одной из всемирных ценностей.
В Италии даже есть закон о пицце. Он устанавливает четкий технологический процесс приготовления этого блюда и даже то, из каких регионов должны происходить ингредиенты.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 февраля
- Международный день греческого языка;
- Международный день осведомленности о SCN8A.
Церковный праздник
День памяти Иоанна Златоуста
Православные верующие 9 февраля вспоминают Иоанна Златоуста — богослова и священнослужителя из Константинополя. Наряду с Григорием Богословом, чей день отмечается 7 февраля, он считается одним из самых почитаемых святителей.
Златоустом Иоанна прозвали за яркие речи, которыми он призывал людей к вере. Православные обращаются к этому святому с молитвами о светлом разуме, а также о помощи в критической ситуации. И — неожиданно — при зубной боли. Есть даже особый заговор: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».
Приметы 9 февраля
В День Иоанна Златоуста с древности было принято внимательно относиться к «знакам свыше».
- Если собака ложится на снег, значит придет вьюга;
- Если окна в доме запотели, то в ближайшие дни начнутся холода;
- Если на небе звезды еле видно, следует ждать оттепель.
Кто родился 9 февраля
Всеволод Мейерхольд (1874 — 1940)
Выдающийся советский театральный деятель Всеволод Мейерхольд родился в Пензе в 1874 году и стал одним из символов культуры начала XX века в России. После Октябрьской революции в 1917 году он активно занялся новым советским театром — непохожим на классический. Именно под руководством Мейерхольда на сцене стали появляться постановки поэта Владимира Маяковского: например, режиссер сам поставил его «Мистерию-Буфф».
Василий Жуковский (1783 — 1852)
Поэт, ставший классиком русской литературы, родился 9 февраля (по новому стилю) 1783 года в Тульской губернии. Интересно, что он нечистокровный дворянин. Его отцом был помещик Афанасий Бунин, а матерью — пленная турчанка по имени Сальха. Ее крестьяне вывезли из Бендерской крепости и подарили Бунину во время войны. При этом фамилию и отчество Жуковский получил от крестного отца бедного дворянина Андрея Жуковского, который также жил в доме Бунина.
Кто еще родился 9 февраля
- Василий Чапаев (1887 — 1919) — советский военачальник;
- Ирина Слуцкая (47 лет) — российская фигуристка, телеведущая;
- Том Хиддлстон (45 лет) — американский актер;
- Уильям Гаррисон (1773 — 1841)— девятый президент США.