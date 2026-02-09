Вероятный формат контроля США над Гренландией раскрыли

Политолог Стрельникова: Базы в Гренландии могут оказаться под суверенитетом США

Военные базы, которые США намерены построиться в Гренландии, могут оказаться под американским суверенитетом. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доцент департамента зарубежного регионоведения, директор Центра междисциплинарных исследований Арктики НИУ ВШЭ Ирина Стрельникова.

«Строить военные объекты [президент США Дональд] Трамп намерен по образцу британских баз на Кипре — под суверенитетом США», — объяснила она.

При этом на данный момент американский лидер, кажется, отказался от силового решения проблемы, признала политолог. Он лишь хочет расширить Договор об обороне Гренландии 1951 года, который уже ранее закрепил за США право размещать военные объекты, строить базы и перебрасывать войска на остров без арендной платы.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил собственное решение спора о Гренландии. По его мнению, США могли бы взять остров в аренду на 120 лет.