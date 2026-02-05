Реклама

Токаев предложил решить один территориальный спор арендой

Токаев предложил США 120-летнюю аренду Гренландии для решения спора с Данией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа должна предложить Дании 120-летнюю аренду Гренландии для урегулирования спора. С таким призывом выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью пакистанскому изданию The News International.

«Я бы подошел к этому вопросу несколько иначе. В международной практике существует множество сопоставимых случаев, когда страны заключают долгосрочные договоры аренды конкретных территорий или стратегической инфраструктуры», — высказался политик.

Токаев прокомментировал намерения Трампа приобрести Гренландию и отметил, что долгосрочный договор аренды позволит Дании сохранить суверенитет над островом. По мнению казахстанского президента, подобное решение пойдет на пользу Вашингтону и Копенгагену и позволит достичь общих целей.

Ранее Токаев во время учреждения Совета мира пожелал своему коллеге Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Трамп же поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку в создании организации.

