Экономика
14:17, 9 февраля 2026Экономика

Банки стали чаще прощать россиянам штрафы по кредитам

ОКБ: В 2025 году банки прощали россиянам штрафы по кредитам в 8 раз чаще
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году банки стали чаще прощать россиянам штрафы по кредитам. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает РИА Новости.

С января по декабрь доля кредитов с уступками составила 2,24 процента от всех займов, в количественном выражении это 3,2 миллиона договоров. Годом ранее доля таких кредитов составляла 1,92 процента. Доля прощения штрафов за год выросла с 0,1 до 0,8 процента от общего количества кредитных послаблений. Чаще всего банки соглашались на отсрочку даты платежа по кредиту.

«Доля переносов дат платежей в 2025 году составила 67,3 процента от общего количества одобренных заемщикам послаблений. В 2024 году она была равна 74,2 процента, а в 2023 году — 85 процентов», — пояснили эксперты.

Проценты за просрочку платежей в 2025-м начисляли в каждом четвертом случае (28,3 процента), годом ранее — в 24,3 процента случаев, в 2023-м — в 14,3 процента. Более востребованной стала мера временного снижения размера платежа. В 2025 году она коснулась 1,1 процента случаев уступок банков, в 2024 году ее доля была равна 0,6 процента, в 2023 году — 0,3 процента.

Количество жалоб в 2025 году на навязывание услуг при оформлении потребительских кредитов упало более чем на 30 процентов. Число обращений с претензиями на автокредитование — на 65 процентов. Тенденцию к сокращению числа жалоб объяснили надзорными мерами, которые осуществляет регулятор.

