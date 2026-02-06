Россияне стали реже жаловаться на навязывание услуг банками

ЦБ: Россияне стали реже жаловаться на навязывание услуг при кредитовании

Россияне стали реже жаловаться на навязывание услуг при оформлении потребительских кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

Количество жалоб в 2025 году упало более чем на 30 процентов, а в автокредитовании — на 65 процентов. Тенденцию к сокращению числа жалоб объяснили надзорными мерами, которые осуществляет регулятор.

«Однако общее число жалоб на банки выросло почти на 15 процентов. Это в первую очередь связано с усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству. Люди стали чаще жаловаться на ограничения в переводах и операциях по картам», — констатировали в Центробанке.

Регуляторные меры при этом помогли снизить на 30 процентов количество обращений по поводу кибермошенничества и на 29 процентов — насчет ситуаций, когда люди под давлением мошенников добровольно передают им деньги или конфиденциальную информацию.

С января по сентябрь 2025 года количество жалоб россиян на кредитные организации достигло 170,5 тысячи. Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то увеличение числа претензий оценили в 21 процент. Основной рост пришелся на проблемы, связанные с блокировкой счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания.

