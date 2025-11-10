Россияне стали чаще жаловаться на банки

ЦБ: Число жалоб на кредитные организации выросло на 21 процент

С января по сентябрь 2025 года количество жалоб россиян на кредитные организации достигло 170,5 тысячи. Об этом сообщил Центробанк.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года, то увеличение числа претензий оценили в 21 процент. Основной рост пришелся на проблемы, связанные с блокировкой счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания. Как полагают в Центробанке, это обусловлено усилением мер по противодействию финансовому мошенничеству.

В то же время россияне стали реже жаловаться по вопросам потребительского и автокредитования.

Что касается жалоб на микрофинансовые организации, то их количество за указанный период выросло на 10,2 процента и достигло 27,5 тысячи. Динамику объяснили ростом претензий на проблемы с возвратом денежных средств за дополнительные платные услуги и с получением кредитных каникул.

В I полугодии 2025 года в Центральный банк поступило 182,4 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Полученный результат оказался на 18,6 процентов выше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. В основном граждане были недовольны трудностями, которые возникали из-за блокировок счетов, карт, дистанционного банковского обслуживания.