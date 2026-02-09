Реклама

09:33, 9 февраля 2026Россия

Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны Белоусов поздравил российских военных со взятием Глушковки
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием населенного пункта Глушковка в Харьковской области. Его обращение приводится в Telegram-канале ведомства.

Речь Белоусова касалась командования и личного состава 26-го танкового полка.

В поздравительной телеграмме главы Минобороны было сказано, что в ходе проведения спецоперации военные полка, проявили смелость и отвагу. Им удалось отбросить противника с занимаемых рубежей.

Белоусов подчеркнул, что имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, будут служить примером любви к Родине.

Он выразил надежду, что военные и дальше продолжат с честью отстаивать интересы России.

8 февраля в российском оборонном ведомстве заявили о взятии харьковского села Глушковка. Операцию тогда провели подразделения группировки «Запад».

До этого сообщалось, что российские военные начали наступление у Нестерного и Круглого в Харьковской области.

