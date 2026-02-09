Белоусов обратился к российским военным

Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих со взятием населенного пункта Глушковка в Харьковской области. Его обращение приводится в Telegram-канале ведомства.
Речь Белоусова касалась командования и личного состава 26-го танкового полка.
В поздравительной телеграмме главы Минобороны было сказано, что в ходе проведения спецоперации военные полка, проявили смелость и отвагу. Им удалось отбросить противника с занимаемых рубежей.
Белоусов подчеркнул, что имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, будут служить примером любви к Родине.
Он выразил надежду, что военные и дальше продолжат с честью отстаивать интересы России.
8 февраля в российском оборонном ведомстве заявили о взятии харьковского села Глушковка. Операцию тогда провели подразделения группировки «Запад».
До этого сообщалось, что российские военные начали наступление у Нестерного и Круглого в Харьковской области.