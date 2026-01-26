ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

ВС России начали наступление у Нестерного и Круглого в Харьковской области

Российские военные начали наступление на новом участке в приграничье. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России было зафиксировано в Харьковской области. Оно было отмечено у Нестерного и Круглого после взятия армией РФ Дегтярного.

«Кадры с российскими бойцами в Нестерном подтверждают предыдущее закрепление на участке возле села. Это с опозданием признали и украинские военные аналитики. В ходе атак российская пехота заняла позиции в подвале в н.п Нестерное», — говорится в публикации.

Ранее появилось видео ракетного удара по складу БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Он находился в районе села Курочкино.