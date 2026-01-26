Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 26 января 2026Бывший СССР

Появилось видео ракетного удара по складу БПЛА ВСУ под Харьковом

Опубликованы кадры ракетного удара по складу БПЛА ВСУ в селе Курочкино
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

«Изнанка» / Telegram

Российские военные нанесли точный ракетный удар по складу беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Курочкино в Харьковской области. Эпичные кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео показано обнаружение места хранения беспилотников, поражение и досмотр территорий.

До этого появилось видео уничтожения украинских минометных расчетов на замаскированных огневых позициях в Харьковской области российскими операторами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки «Север».

А также кадры уничтожения пехоты и техники ВСУ на Константиновском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok