Опубликовано видео уничтожения минометных расчетов ВСУ в Харьковской области

Опубликованы кадры объективного контроля уничтожения минометных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на замаскированных огневых позициях операторами FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Север» в Харьковской области. Видео разместил Telegram-канал «Рядовой на передовой».

Подчеркивается, что средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по замаскированным огневым позициям, взрывы и уничтожение минометов и боевиков ВСУ.

До этого появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки.

Ранее расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео.