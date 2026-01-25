Реклама

23:00, 25 января 2026Бывший СССР

ВС России беспилотниками сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео

Опубликовано видео срыва ротации ВСУ беспилотниками ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения в Сумской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Рядовой на передовой».

«В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана», — отмечается в публикации.

Ранее ВС РФ предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Они ударили по командному пункту Вооруженных сил Украины в поселке Фаевка с помощью РК «Искандер», это сняли на видео.

