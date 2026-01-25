ВС России беспилотниками сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео

Расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подвоз материальных средств к линии боевого соприкосновения в Сумской области. Видео опубликовал Telegram-канал «Рядовой на передовой».

«В результате профессиональных действий подразделений беспилотных систем ВДВ ротация подразделений ВСУ на данном участке фронта была сорвана», — отмечается в публикации.

Ранее ВС РФ предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России. Они ударили по командному пункту Вооруженных сил Украины в поселке Фаевка с помощью РК «Искандер», это сняли на видео.