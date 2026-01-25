Реклама

Появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Бойцы 103-го полка 150-й дивизии на Константиновском направлении эпично уничтожили пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Константиновки. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ударные FPV, "Молнии" и артиллерия накрывают позиции, машины, пункты управления БПЛА, блиндажи, огневые точки и пехоту ВСУ, массово уничтожая их», — говорится в публикации.

До этого расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео.

До этого ВС РФ предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России.

