Появилось видео эпичного уничтожения пехоты и техники ВСУ у Константиновки

Бойцы 103-го полка 150-й дивизии на Константиновском направлении эпично уничтожили пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Константиновки. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ударные FPV, "Молнии" и артиллерия накрывают позиции, машины, пункты управления БПЛА, блиндажи, огневые точки и пехоту ВСУ, массово уничтожая их», — говорится в публикации.

До этого расчеты войск беспилотных систем Тульских десантников сорвали ротацию ВСУ и сняли это на видео.

До этого ВС РФ предотвратили массированный пуск дальнобойных вражеских дронов вглубь России.