Культура
17:20, 9 февраля 2026Культура

Безруков высказался о романтизации сериала «Бригада»

Сергей Безруков заявил, что сериал «Бригада» приукрасил реальность
Ольга Коровина

Кадр: сериал «Бригада»

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что культовый сериал «Бригада» приукрасил реальность 1990-х. Об этом он высказался в подкасте Dreamcast.

Актер, исполнивший роль Саши Белого, описал разговор с человеком, который был знаком с бандитским миром изнутри. По словам собеседника Безрукова, в сериале артисты «сыграли сказку». Мужчина пояснил, что герои «Бригады» были теми, кем хотели бы стать реальные участники подобных событий. Он отметил, что подобного «братства» не существовало там, где речь шла о больших деньгах.

«Но в эту сказку поверила вся страна. Мы иллюстрировали время», — добавил Безруков.

Ранее Безруков ответил на обвинения в том, что он не уважает узбекский народ. Актер признался, что поначалу не хотел реагировать на слова о нем, однако решил это сделать, так как усмотрел в них провокацию.

