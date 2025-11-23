Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:01, 23 ноября 2025Культура

Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

Актер Безруков назвал провокацией слова о том, что он не уважает узбекский народ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Безруков ответил на обвинения в том, что он не уважает узбекский народ, с которыми он столкнулся из-за выступления на пресс-конференции ТАСС. Видео на эту тему он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об отрывке из пресс-конференции актера, в которой он рассказал историю с гастролей в Узбекистане. По словам актера, после одного из выступлений он захотел посетить могилу дочери поэта Сергея Есенина Татьяны в Ташкенте. Актер вспомнил, что организаторы помогли ему попасть на кладбище, несмотря на то что была ночь. Говоря о директоре кладбища, Безруков уточнил, что тот плохо говорил по-русски и изобразил узбекский акцент. Рассказ актера возмутил жителей бывшей страны СНГ. В комментариях к ролику они обвинили Безрукова в неуважении к узбекскому народу и называли выступление артиста перед журналистами позором.

Материалы по теме:
Сергей Безруков сыграл легендарного адвоката в «Плевако». Чем новый российский сериал не уступает «Шерлоку»?
Сергей Безруков сыграл легендарного адвоката в «Плевако».Чем новый российский сериал не уступает «Шерлоку»?
7 ноября 2024
Знак зодиака Весы: описание, даты, что говорит о характере и темпераменте человека
Знак зодиака Весы:описание, даты, что говорит о характере и темпераменте человека
23 апреля 2025

Комментируя происходящее, Безруков признался, что поначалу не хотел реагировать на слова о нем, однако решил это сделать, так как усмотрел в них провокацию. «Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена. Чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — подчеркнул Безруков.

Он добавил, что историю, которую он рассказал на пресс-конференции ТАСС, ранее уже была им озвучена. Безруков подчеркнул, что все реагировали на нее с юмором и по-доброму. Артист подчеркнул, что восхищается узбекскими традициями, о чем неоднократно говорил. «Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — заключил он.

Ранее стало известно, что россияне сочли Безрукова лучшим актером 2025 года. Об этом свидетельствуют данные из исследования ВЦИОМ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности альтернативного плана ЕС по Украине

    В России отреагировали на сообщение о передаче Tomahawk Украине в рамках плана Трампа

    От бывшего ведущего Первого канала потребовали вернуть долги под угрозой ареста

    В Минобороны сообщили о 10 сбитых над российскими регионами беспилотниках

    Стало известно о ситуации на Белгородском водохранилище после атак ВСУ

    Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

    В российском городе открыли пляжный сезон под снегом и удивили горожан

    Гладков прокомментировал слухи о своей причастности к бизнесу

    В ЕС рассказали о «серых кардиналах» Брюсселя на переговорах по Украине

    Акинфеев высказался о тяжелой болезни бывшего футболиста сборной Алдонина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости