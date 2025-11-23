Безруков ответил на обвинения в неуважении к узбекскому народу

Актер Безруков назвал провокацией слова о том, что он не уважает узбекский народ

Народный артист России Сергей Безруков ответил на обвинения в том, что он не уважает узбекский народ, с которыми он столкнулся из-за выступления на пресс-конференции ТАСС. Видео на эту тему он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Речь идет об отрывке из пресс-конференции актера, в которой он рассказал историю с гастролей в Узбекистане. По словам актера, после одного из выступлений он захотел посетить могилу дочери поэта Сергея Есенина Татьяны в Ташкенте. Актер вспомнил, что организаторы помогли ему попасть на кладбище, несмотря на то что была ночь. Говоря о директоре кладбища, Безруков уточнил, что тот плохо говорил по-русски и изобразил узбекский акцент. Рассказ актера возмутил жителей бывшей страны СНГ. В комментариях к ролику они обвинили Безрукова в неуважении к узбекскому народу и называли выступление артиста перед журналистами позором.

Комментируя происходящее, Безруков признался, что поначалу не хотел реагировать на слова о нем, однако решил это сделать, так как усмотрел в них провокацию. «Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена. Чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — подчеркнул Безруков.

Он добавил, что историю, которую он рассказал на пресс-конференции ТАСС, ранее уже была им озвучена. Безруков подчеркнул, что все реагировали на нее с юмором и по-доброму. Артист подчеркнул, что восхищается узбекскими традициями, о чем неоднократно говорил. «Я знаю, как меня любят в Узбекистане, как меня ждут в Узбекистане, и я отвечаю взаимностью», — заключил он.

Ранее стало известно, что россияне сочли Безрукова лучшим актером 2025 года. Об этом свидетельствуют данные из исследования ВЦИОМ.