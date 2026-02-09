Реклама

15:20, 9 февраля 2026Интернет и СМИ

Блогерша схватилась за меч и оказалась в больнице

Блогерша Bisscute схватилась за лезвие меча во время трансляции и порезалась
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Блогерша и стримерша из Румынии, известная как Bisscute, получила травму и попала в больницу, после того как схватилась за лезвие меча во время онлайн-трансляции. Об этом пишет Dexerto.

В ходе эфира Bisscute показывала зрителям катану, которую она планировала повесить в комнате. В какой-то момент меч выскользнул из ножен, блогерша машинально попыталась поймать их и тут же порезалась. Она вскрикнула и убежала, а трансляция вскоре оборвалась.

Спустя некоторое время блогерша вышла на связь со зрителями и сообщила, что обратилась в отделение неотложной помощи в больнице. «Я порезала два сухожилия и мне нужна операция. Скорее всего, ее сделают на следующей неделе», — заявила Bisscute. Она также заверила подписчиков, что ее состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что американский блогер Брендон Бакингем попал в реанимацию из-за пневмонии и едва не лишился жизни. Блогер рассказал, что у него обнаружили необратимые изменения в легких и сердечную недостаточность.

