Культура
02:58, 9 февраля 2026Культура

Бурунов рассказал о своей мечте

Актер Бурунов заявил, что мечтает научиться спать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Актер Сергей Бурунов рассказал, что не умеет отдыхать и мечтает научиться спать. Он высказался об этом в интервью РИА Новости.

«Я просто не умею этого делать [отдыхать], оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых», — поведал Бурунов.

Ранее актер порассуждал о слабости и слезах у мужчин. По словам Бурунова, перед любимым человеком мужчина имеет право быть слабым, ведь он принимает тебя таким, какой ты есть на самом деле. Также он отметил, что в обществе почему-то считается плохим качеством, когда мужчина может плакать.

