Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
02:00, 9 февраля 2026Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

Шведская модель Эльза Хоск снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alo Yoga

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе в рекламе бренда Alo. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость позировала в вещах из коллекции, выпущенной к Дню святого Валентина. Ее запечатлели в ярко-красном спортивном комплекте, а также нижнем белье того же цвета.

Фото: Alo Yoga

В декабре манекенщица также снялась в оголяющем тело платье. Хоск предстала в черном облегающем платье длины макси, которое частично оголяло ее тело. При этом звезда собрала светлые волосы в собранную укладку с атласной лентой. Образ завершил макияж в нюдовых тонах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В США выступили с неожиданным призывом к Украине

    На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

    Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

    Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

    Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

    В США раскритиковали «роковое решение» Европы по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok