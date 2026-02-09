Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

Шведская модель Эльза Хоск снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе в рекламе бренда Alo. Фото опубликованы в Instagram-аккаунте марки (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость позировала в вещах из коллекции, выпущенной к Дню святого Валентина. Ее запечатлели в ярко-красном спортивном комплекте, а также нижнем белье того же цвета.

В декабре манекенщица также снялась в оголяющем тело платье. Хоск предстала в черном облегающем платье длины макси, которое частично оголяло ее тело. При этом звезда собрала светлые волосы в собранную укладку с атласной лентой. Образ завершил макияж в нюдовых тонах.