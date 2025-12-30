Реклама

04:00, 30 декабря 2025

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в оголяющем тело платье

Шведская модель Эльза Хоск снялась в откровенном платье
Карина Черных
Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черном облегающем платье длины макси, которое частично оголяло ее тело. При этом звезда собрала светлые волосы в собранную укладку с атласной лентой. Образ завершил макияж в нюдовых тонах.

Ранее в декабре бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес. Манекенщица разместила кадры, на которых предстала, стоя без бюстгальтера и демонстрируя обнаженную спину с рельефными мышцами.

