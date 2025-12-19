Реклама

01:01, 19 декабря 2025

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото топлес

Шведская модель Эльза Хоск показала фото в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица разместила кадры, на которых предстала, стоя топлес и демонстрируя обнаженную спину с рельефными мышцами.

Помимо этого, знаменитость надела черные классические брюки. В то де время она собрала волосы в низкий хвост и дополнила образ многочисленными аксессуарами в виде браслетов на запястьях.

В ноябре бывший «ангел» Victoria's Secret показала лицо без макияжа. Манекенщица запечатлела себя на камеру в желтом вязаном топе и с распущенными волосами.

    Обсудить
