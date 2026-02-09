Девушка раскрыла тайну неприятного дядюшки и была названа дурой

Пользовательница Reddit с ником Wise-Dog-4148 рассказала о том, как оградила свою семью от нового мужа своей родной тети. Девушка добавила, что причиной стали его сомнительные взгляды на жизнь

По словам автора, избранника тети зовут Альберт. «Он увлекается теориями заговора и прочими безумными вещами, а также считает, что белые люди — высшая раса. Кроме того, он интересуется какими-то странными языческими духовными практиками, связанными с инопланетянами, которые, вот уж совпадение, сводятся исключительно к тому, что белые люди — высшая раса. И хотя он говорил кое-что неуместное в присутствии семьи, он в целом умеет в компании держать свои худшие убеждения при себе», — написала автор.

Девушка добавила, что тема расизма крайне чувствительна для ее семьи, поскольку по мужской линии в ней был «очень неприятный немецкий предок». Покопавшись в социальных сетях Альберта, автор выяснила, что тот отрицает традиционный взгляд на историю, называя себя носителем истинных знаний о мироздании.

«Я показал все это своим родителям, и теперь они не пускают Альберта к себе домой. А вот моя тетя обругала меня и назвала дурой, добавив, что у меня не было права копаться в жизни ее нового супруга и раскрывать его личность», — заключила девушка.

Ранее парализованная девушка грубо отомстила достававшей ее интимными вопросами тетушке. Та постоянно донимала ее расспросами об интимной жизни.