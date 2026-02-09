Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:06, 9 февраля 2026Ценности

Экс-футболистка снялась в купальнике для Sports Illustrated

Экс-футболистка Бриттани Махомес снялась в купальнике для Sports Illustrated
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Katherine Goguen / Sports Illustrated

Известная экс-футболистка и владелица спортивного клуба Бриттани Махомес попала на обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit. Снимки знаменитости опубликованы на сайте издания.

30-летняя спортсменка снялась в красно-желтом купальнике, который частично оголял ее тело. Телезвезда показала фигуру через год после родов третьего ребенка — дочери Голден Рей.

В марте 2024 года Махомес показала на фото проблемную кожу лица без макияжа. Она продемонстрировала лицо крупным планом, отказавшись от косметики и сделав акцент на особенностях своей внешности в виде покраснений. «Сейчас я борюсь с проблемной кожей, пытаясь понять, почему у меня появляются воспаления вокруг рта, похожие на аллергию», — отметила автор постов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Политик проиграл другу в карты 3,5 миллиона рублей и расправился с ним

    Экс-футболистка снялась в купальнике для Sports Illustrated

    Жители Москвы вновь заметили необычное явление в небе

    В Госдуме объяснили желание Зеленского встретиться с Путиным

    Германии дали необычный совет насчет России

    Россия возглавила рейтинг стран G20 по одному показателю

    Названы самые худшие подарки на День святого Валентина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok