Глава Мюнхенской конференции раскрыл Европе способ не стать пунктом «в меню»

Ишингер: Европа должна перейти от пустой риторики о независимости к действиям

Европа должна перейти от пустой риторики о независимости к решительным действиям, чтобы не стать «пунктом в меню». Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt.

«Нам необходимо перейти от пустых риторических заявлений о европейской независимости, способности к действию, обороноспособности и автономии к конкретным, надежным решениям», — сказал он.

По словам главы Мюнхенской конференции, Европа должна показать, что она полна решимости не быть просто пунктом в меню, а иметь место за столом переговоров.

Ишингер отметил, что для этого необходимо, чтобы крупнейшие европейские страны, например, Германия, Великобритания, Франция, Польша и Италия, начали создавать эффективный рынок вооружения.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон выступит с важной речью о ядерной доктрине страны в конце февраля. Уточняется, что речь французского лидера станет «поворотным моментом, переломным этапом».