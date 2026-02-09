Губернатор одного округа предложил импортировать девственниц для повышения рождаемости

Губернатор округа Цзиндо Ким Хи Су в Южной Корее сделал провокационное предложение для того, чтобы повысить рождаемость — «импортировать девственниц» из других стран. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Ким Хи Су добавил, что в список таких девушек войдут «шри-ланские и вьетнамские девственницы», которых выдадут замуж за сельских холостяков.

По словам южнокорейского губернатора, это поможет региону побороть серьезное сокращение численности населения. Ведь только на Южную Чоллу приходится около 20 процентов сокращения.

Однако предложение Ким Хи Су вызвало много критики. Мэр Кванджу Кан Ки Чжун назвал это неправильным подходом. Отметив, что рост рождаемости и населения возможен лишь при развитии промышленности и улучшении экономических условий в регионе.

