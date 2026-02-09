Реклама

16:45, 9 февраля 2026

Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Кутавичюте: В Москве удобнее и безопаснее, чем в Нью-Йорке и Париже
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная литовская актриса Вильма Кутавичюте заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед зарубежными мегаполисами. Она назвала его в интервью журналу «Москвич Mag».

Артистка, снявшаяся в сериалах «Патриот», «Трудные подростки» и «Контакт», отметила, что после многих лет в Москве она не смогла бы жить в Нью-Йорке, Париже или Берлине. «Это было бы реально сложно. Во-первых, здесь все очень удобно — по центру можно передвигаться пешком, безопасность, еда. В Москве, на мой взгляд, лучшая еда в мире. Ну, может, еще в Италии», — убеждена она.

Что касается отличительных качеств москвичей, одними из главных, по мнению Кутавичюте, являются чувство вкуса и работоспособность. «Я всегда поражаюсь, как в этом городе все устроено — такси, еда, все приезжает точно. Доставка работает всю ночь, магазины, парикмахерские и книжные — до 23:00», — заключила актриса.

Ранее актриса Ирина Безрукова назвала Москву одним из самых комфортных городов мира.

