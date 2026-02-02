Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 2 февраля 2026Экономика

Безрукова назвала главное преимущество Москвы перед зарубежными городами

Актриса Безрукова назвала Москву одним из самых комфортных городов мира
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известная российская актриса Ирина Безрукова заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед зарубежными мегаполисами. Она назвала его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артистки, российская столица является одним из самых комфортных и удобных городов мира, и с этим фактом, добавила она, согласны все ее знакомые, которые постоянно проживают за границей. «Прекрасно, что в любое время дня и ночи можно заказать домой все, что тебе нужно. И особенно для барышень, которым не стоит поднимать тяжести: курьер принесет все, что нужно, от продуктов и воды до моющих средств для дома», — отметила Безрукова.

Ранее режиссер «Ежика в тумане» Юрий Норштейн заявил, что современной Москве не хватает тайны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Трамп решил создать аварийный запас некоторых ресурсов

    Пошутивший над бойцами СВО стендап-комик взял последнее слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok