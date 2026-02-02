Безрукова назвала главное преимущество Москвы перед зарубежными городами

Актриса Безрукова назвала Москву одним из самых комфортных городов мира

Известная российская актриса Ирина Безрукова заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед зарубежными мегаполисами. Она назвала его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артистки, российская столица является одним из самых комфортных и удобных городов мира, и с этим фактом, добавила она, согласны все ее знакомые, которые постоянно проживают за границей. «Прекрасно, что в любое время дня и ночи можно заказать домой все, что тебе нужно. И особенно для барышень, которым не стоит поднимать тяжести: курьер принесет все, что нужно, от продуктов и воды до моющих средств для дома», — отметила Безрукова.

