Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:46, 26 января 2026Экономика

Режиссер «Ежика в тумане» назвал неожиданный недостаток Москвы

Режиссер Юрий Норштейн заявил, что Москве не хватает тайны
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Советский и российский режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн заявил, что современной Москве не хватает тайны. Неожиданный недостаток столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам 84-летнего режиссера «Ежика в тумане», каждому городу важно иметь собственную тайну. «Москве не хватает тишины и тайны. Каждый город должен иметь свою тайну. И эта тайна была. Она была в переулках, во дворах… Это очень важно. Сейчас физиономия города поменялась до такой степени, что я уже не знаю, кто я в этом пространстве. А я должен сразу себя определять», — объяснил он. Норштейн считает, что это качество столица потеряла безвозвратно.

Своим любимым местом в Москве режиссер назвал Рождественский бульвар в центре города. Что касается отличительных качеств москвичей, главным, по мнению мультипликатора, является вечная спешка. «Москва — такой город на пересечении… Сегодня тут же живет уже десятая часть населения страны», — заключил Норштейн.

Ранее фигуристка Алина Загитова предсказала будущее Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Упал в обморок». «Звездному» адвокату огласили приговор по резонансному делу. В числе фигурантов — бывшие сотрудники ФСБ и СК

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Хакеры заблокировали машины россиян

    Самолет с россиянами провел больше трех часов в небе и вернулся в Москву

    В Москве крысы устроили столовую под капотом авто

    Дзюба рассказал об отказе клубу из Лиги чемпионов

    Знаменитый 76-летний телеведущий приостановил участие в шоу из-за болезни

    Юноша открыл стрельбу в кафе в российском регионе

    Российские войска продвинулись в Запорожской области

    Виктория Бекхэм вышла в свет на фоне скандала с сыном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok