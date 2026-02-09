Ким Чен Ын обратился к участвующим в «зарубежной спецоперации» военным КНДР

Ким Чен Ын поздравил проходящих службу «на далекой чужбине» военных КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к участвующим в боевых действиях «на далекой чужбине» северокорейским военным по случаю годовщины основания национальных вооруженных сил. Его слова передает ЦТАК.

«По случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии, — тем, по кому я сегодня испытываю сильную тоску», — сказал он.

Северокорейский лидер произнес данную речь в ходе посещения министерства обороны КНДР.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ сообщило, что северокорейские солдаты до сих пор находятся на территории Курской области и обстреливают Украину из этого российского региона.

