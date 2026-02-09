Реклама

21:51, 9 февраля 2026

Кличко предостерег Зеленского от «следования повестке Путина»

Александра Синицына
Фото: Alina Smutko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что существует напряжение в отношениях органов местного самоуправления и центральной власти Украины. Он рассказал об этом на интервью в эфире Sky News.

В частности, мэр украинской столицы предостерег главу республики Владимира Зеленского от «следования повестке [президента России Владимира] Путина». Кличко подчеркнул, что на сложность во взаимодействии с украинским лидером указывает не только он, но и губернаторы других городов.

Также глава города рассказал, что ответил на критику Зеленского отномительно подготовки Киева к блэкаутам. Он отметил, что «делает все возможное на своем посту», но вопросы, относящиеся к противовоздушной обороне, не входят в компетенцию городских властей.

Кличко в интервью британскому СМИ призвал Зеленского прекратить внутренние конфликты. «Я сказал: "Пожалуйста, не следуйте повестке Путина. Мы должны быть едины"», — добавил он. Что именно он подразумевает под этой фразой, мэр Киева не уточнил.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский стремится нанести удар по своим потенциальным соперникам перед возможными выборами в стране. С этим связывают его недавнюю перепалку с мэром Киева Виталием Кличко, которая возникла из-за энергокризиса в городе.

