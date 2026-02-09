Король Карл III и принц Уильям перестали разговаривать

Напряженность между королем Карлом III и принцем Уильямом достигла пика

Согласно новым сообщениям из Букингемского дворца, отношения между британским монархом Карлом III и его наследником ухудшились. Об этом сообщает Cosmopolitan.

Источники, близкие к королевскому двору, утверждают, что напряженность между королем и принцем Уэльским достигла пика, и обе стороны испытывают «настоящий гнев» по отношению друг к другу. Конфликт, по слухам, обострился после того, как принц Уильям намеренно проигнорировал кинопремьеру документального фильма отца Finding Harmony: A King’s Vision («В поисках гармонии: видение короля») в Виндзорском замке. После этого они якобы перестали разговаривать.

Один из придворных даже заявил, что у Карла III сейчас больше проблем с принцем Уильямом, чем с принцем Гарри, поскольку последний эмоционален и предсказуем, а наследник престола — расчетлив и упрям.

Основная причина разлада — борьба за влияние и власть. «Они сталкиваются, потому что слишком похожи. Оба считают себя правыми. Никто не уступает легко», — пояснил инсайдер. Напряжение копилось давно: еще в декабре сообщалось, что Карл недоволен нарративом о том, что Уильям уже взял бразды правления в свои руки, поскольку сам ждал престола всю жизнь.

