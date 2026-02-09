Реклама

Ценности
20:42, 9 февраля 2026Ценности

Леди Гагу заподозрили в использовании «Оземпика» из-за новой внешности

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американскую певицу Леди Гагу (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) заподозрили в использовании препарата «Оземпик» из-за новой внешности. Посты на данную тему появились в социальной сети X (бывший Twitter).

39-летняя исполнительница присоединилась к выступлению пуэрто-риканского рэпера Bad Bunny на Супербоуле. Она предстала перед зрителями в голубом платье с драпировкой и оборками, дополнив образ национальным цветком Пуэрто-Рико.

Пользователи обратили внимание на постройневшую фигуру знаменитости, предположив, что она использовала для похудения указанный препарат для лечения диабета. «Кто загадал Леди Гагу с "оземпиковым лицом" на Суперболе?», «Оземпиковая Леди Гага появилась на шоу», «Сегодня вечером Леди Гага (которая выглядит гротескно на "Оземпике") плюнула в лицо латиноамериканской культуре», «Это искусственный интеллект или оземпиковая Леди Гага?» — заявили юзеры.

Ранее в феврале похудевший на 26 килограммов певец Юлиан высказался про уколы для диабетиков.

