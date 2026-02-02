Реклама

19:13, 2 февраля 2026

Похудевший на 26 килограммов певец Юлиан высказался про уколы для диабетиков

Похудевший на 26 килограммов певец Юлиан отказался от уколов для диабетиков
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: myskin / Shutterstock / Fotodom

Похудевший российский певец Юлиан (полное имя — Юлиан Викторович Васин) высказался про уколы для диабетиков. Данный комментарий он дал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Так, артист сбросил 26 килограммов, используя подобные препараты на протяжении нескольких лет. Однако впоследствии он решил отказаться от них и сменить рацион питания.

«Эти уколы не работают долго. Те, кто бросает эти уколы, снова набирают вес. Если хотите колоть, то только через эндокринолога», — заявил 52-летний исполнитель.

В апреле 2025 года российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович высказалась о приеме аналога препарата «Оземпик» под названием «Семавик».

