Похудевший на 26 килограммов певец Юлиан высказался про уколы для диабетиков

Похудевший российский певец Юлиан (полное имя — Юлиан Викторович Васин) высказался про уколы для диабетиков. Данный комментарий он дал в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Так, артист сбросил 26 килограммов, используя подобные препараты на протяжении нескольких лет. Однако впоследствии он решил отказаться от них и сменить рацион питания.

«Эти уколы не работают долго. Те, кто бросает эти уколы, снова набирают вес. Если хотите колоть, то только через эндокринолога», — заявил 52-летний исполнитель.

В апреле 2025 года российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович высказалась о приеме аналога препарата «Оземпик» под названием «Семавик».