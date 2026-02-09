Лифт с человеком внутри упал в Подмосковье

Лифт с человеком внутри обрушился в подмосковном Жуковском. Подробности стали известны Telegram-каналу «112».

Уточняется, что инцидент случился в жилом комплексе «Парк-сити». Как оказалось, лифт сорвался с девятого этажа. После падения житель не мог даже пошевелиться, говорят очевидцы.

По словам жильцов, управляющая компания проводила обслуживание лифтов всего пару недель назад.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Выяснилось, что лифт резко затормозил на подъеме. Пострадавший упал и ударился головой.

Сейчас мужчину передали врачам.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Арзамасе Нижегородской области. Там кабина лифта с пассажиром внутри упала с высоты восьмого этажа. Мужчина получил травмы, но выжил.