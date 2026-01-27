Реклама

15:00, 27 января 2026Экономика

Лифт с пассажиром рухнул в российском городе

В Арзамасе рухнул лифт с пассажиром внутри
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Горощенко / Фотобанк Лори

В одном из многоквартирных домов в Арзамасе Нижегородской области рухнул лифт с пассажиром внутри. Об инциденте в российском городе сообщает Telgram-канал «Нижегородский Следком».

Лифт упал с высоты восьмого этажа. Находившийся внутри мужчина получил травмы, но выжил и на данный момент находится в стабильном состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. В рамках проверки будут изучены технические документы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифта.

Ранее в городе Ейске Краснодарского края натяжной потолок в школе лопнул и обрушился на учащихся вместе с водой. Причиной стал прорыв трубы на чердаке учебного заведения.

