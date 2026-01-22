Реклама

Экономика
19:18, 22 января 2026Экономика

Потолок с водой обрушился на школьников в российском городе

В Ейске натяжной потолок с водой обрушился на школьников
Александра Качан (Редактор)

Кадр: страница «Кубань 24» во «ВКонтакте»

В Ейске Краснодарского края натяжной потолок в школе лопнул и обрушился на учащихся вместе с водой. Об инциденте в российском городе пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о МБОУ СОШ №2, на чердаке которой прорвало трубу. Из-за скопления воды потолок в коридоре учебного заведения провис, а затем не выдержал веса жидкости и лопнул. Поток воды обрушился вниз, намочив некоторых детей.

В школе пришлось перекрыть трубы. Отмечается, что в 2023 году учебное заведение потратило почти 15 миллионов рублей на капитальный ремонт, а также покупку новой техники и мебели.

Ранее в Соликамске частично рухнул потолок аварийного жилого здания. Причиной обрушения штукатурки стала длительная протечка кровли.

