Мэр Львова назвал ситуацию с электроэнергией худшей за четыре года

Садовой: Ситуация с электроэнергией на Украине самая сложная за четыре года

Ситуация с электроэнергией на Украине сейчас самая сложная за последние четыре года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Во Львове тоже сложно. Но надо быть честным: света у нас сейчас больше, чем в Киеве», — отметил он.

При этом глава города отметил, что светофоры работают на автономном питании — от 6 часов до суток, часть котельных и насосные станции перешли на генераторы, мобильная связь в городе есть, все городские службы работают.

Ранее основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный сделал неутешительный прогноз о проблемах с электроэнергией на Украине. По его словам, ситуация с дефицитом электрической энергии на Украине сохранится еще несколько лет.