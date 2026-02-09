Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:50, 9 февраля 2026Бывший СССР

Мэр Львова назвал ситуацию с электроэнергией худшей за четыре года

Садовой: Ситуация с электроэнергией на Украине самая сложная за четыре года
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Ситуация с электроэнергией на Украине сейчас самая сложная за последние четыре года. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Во Львове тоже сложно. Но надо быть честным: света у нас сейчас больше, чем в Киеве», — отметил он.

При этом глава города отметил, что светофоры работают на автономном питании — от 6 часов до суток, часть котельных и насосные станции перешли на генераторы, мобильная связь в городе есть, все городские службы работают.

Ранее основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный сделал неутешительный прогноз о проблемах с электроэнергией на Украине. По его словам, ситуация с дефицитом электрической энергии на Украине сохранится еще несколько лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

    Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

    «Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok