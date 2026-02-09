На Украине сделали неутешительный прогноз о проблемах с электроэнергией

Тынный: Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет

Проблемы с электроэнергией на Украине сохранятся в ближайшие несколько лет. Неутешительный для украинцев прогноз сделал основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный в интервью изданию Telegraf.

«Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет», — сказал он.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. В заявлении отмечается, что привычные графики не действуют, и самая сложная ситуация в Киеве. Холдинг предупредил, что свет сейчас есть полтора-два часа в сутки.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркнул, что растущие проблемы с энергетикой и неспособность покрыть электричеством страну свидетельствуют о пути Украины к «децивилизации».