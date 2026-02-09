Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 9 февраля 2026Бывший СССР

На Украине сделали неутешительный прогноз о проблемах с электроэнергией

Тынный: Дефицит электроэнергии на Украине сохранится в ближайшие несколько лет
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Проблемы с электроэнергией на Украине сохранятся в ближайшие несколько лет. Неутешительный для украинцев прогноз сделал основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный в интервью изданию Telegraf.

«Очевидно, что ситуация с дефицитом электрической энергии в Украине сохранится еще несколько лет», — сказал он.

Ранее энергохолдинг ДТЭК сообщил, что Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. В заявлении отмечается, что привычные графики не действуют, и самая сложная ситуация в Киеве. Холдинг предупредил, что свет сейчас есть полтора-два часа в сутки.

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский подчеркнул, что растущие проблемы с энергетикой и неспособность покрыть электричеством страну свидетельствуют о пути Украины к «децивилизации».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    США назвали угасающей империей

    В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

    Легендарные мотоциклы Jawa получили ОТТС в России

    Раскрыто реальное состояние системы ПВО Украины

    Жители московского ЖК слушали сирену 10 часов

    Влияние западных санкций на теневую занятость в России оценили

    В МИД назвали колхозной политику Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok