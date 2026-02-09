Реклама

10:56, 9 февраля 2026

В Раде заявили о движении Украины к децивилизации

Дубинский: Украина находится на пути к «децивилизации»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина находится на пути к «децивилизации», о чем свидетельствуют растущие проблемы с энергетикой и неспособность покрыть электричеством страну. Об этом в своем заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский, передает его Telegram-канал.

«Еще один шаг к децивилизации Украины. Без электроэнергии по доступной цене, которую может дать только АЭС в комбинации с ТЭС — развитие бизнеса невозможно», — указал политик.

Дубинский также подчеркнул, что энергетический коллапс делает украинскую экономику нерентабельной. По его словам, это приведет к большему дефициту бюджета.

Ранее Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в попугая, который постоянно твердит о необходимости усилить давление на Россию. При этом, по его словам, призывы политика не приводят к желаемому результату, а давление усиливается лишь против украинских войск.

