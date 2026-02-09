На российском предприятии обнаружили воронку от HIMARS

На одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По данным губернатора, место происшествия оцепили сотрудники полиции. Сейчас там работают саперы Минобороны, отряда «БАРС-Белгород» и МЧС, а также другие экстренные службы.
«После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что ночью атакам Вооруженных сил Украины подверглись восемь регионов России. Всего было сбито 69 украинских беспилотников.