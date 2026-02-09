Реклама

Россия
16:24, 9 февраля 2026Россия

На российском предприятии обнаружили воронку от HIMARS

Гладков: На предприятии в Белгороде обнаружили воронку от HIMARS
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

На одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным губернатора, место происшествия оцепили сотрудники полиции. Сейчас там работают саперы Минобороны, отряда «БАРС-Белгород» и МЧС, а также другие экстренные службы.

«После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что ночью атакам Вооруженных сил Украины подверглись восемь регионов России. Всего было сбито 69 украинских беспилотников.

