На Украине оставшиеся без света жители перекрыли дорогу

«Страна.ua»: Жители Днепропетровска в знак протеста перекрыли дорогу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Жители украинского Днепропетровска решили выразить протест и перекрыли движение по одной из дорог. Акция стала ответом на длительное отсутствие света в городе, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что на такой шаг пошли жители жилмассива Тополя. На опубликованных кадрах видно, как участники протестной акции не дают машинам дальше проезжать по участку и создают из-за этого на дороге большой затор.

Своим удивлением в соцсетях поделились и местные автомобилисты, часть из которых совсем не разделила протестный настрой земляков. Подобные акции несогласия в связи с длительными отключениями электричества на Украине стали замечать все чаще.

Ранее сообщалось, что жители крупного района Киева взбунтовались из-за коммунального коллапса. Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки и рыть выгребные ямы, чтобы справлять нужду.

Еще осенью 2025 года бывший министр энергетики Украины Юрий Продан предсказал отключение всех коммунальных услуг зимой.

