Бахматов предложил украинцам ходить в туалет в кошачьи лотки и рыть ямы

Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки и рыть выгребные ямы, чтобы справлять нужду. Данная мера была предложена в связи с проблемами в работе ЖКХ из-за энергетического кризиса.

«Фекалии уже текут в Киеве прямо из окон, но надо бороться!» — сказал Бахматов. Он добавил, что жители Киева должны бороться: рыть ямы во дворе, ходить в пакеты и кошачьи лотки.

«Это неприятно — рыть ямы, это унизительно, это катастрофа. В столице это невозможно, но это уже произошло, и нужно выживать так, как мы можем. Ставить биотуалеты, рыть ямы, в пакеты [справлять нужду], в наполнитель для кошачьих туалетов — все что угодно, но нужно бороться», — сказал глава администрации Деснянского района.

До этого сообщалось, что с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света. Об этом сообщила Донбасская топливно-энергетическая компания. Уточнялось, что ситуация в энергетике остается сложной, из-за чего для каждого дома и района графики отключений будут индивидуальными.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой

28 января сообщалось, что жители Киева вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой. Акцию протеста устроили проживающие в районе Троещина граждане. Они перекрыли дороги из-за проблем с электричеством и отсутствия отопления в домах.

«Люди митингуют на [проспекте] Красной Калины — [улице имени] Закревского. Дорога перекрыта», — сообщалось в публикации Telegram-канала «Левый берег Киев».

Бахматов также ранее заявлял, что в Киеве от властей звучат усмешки в связи с проблемами с электричеством. По его словам, в городе складывается критическая ситуация из-за блэкаута и отсутствия отопления. Глава Деснянского района отметил, что вопрос о действиях в подобных условиях поднимался еще летом, однако представители властей не могли дать на него ответа.

«В ответ "ха-ха-ха, хи-хи-хи". [Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГГА) Петра] Пантелеева спрашивал трижды, [мэра Киева Виталия] Кличко — трижды», — пожаловался чиновник.

Названо число оставшихся без света жителей Киева

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, без света остаются 610 тысяч абонентов. Такое число назвал первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Дефицит мощности сохраняется. По состоянию на вечер в Киеве без света остаются 610 тысяч потребителей», — написал Шмыгаль.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что в энергосистеме Украины возник дефицит мощности, который невозможно покрыть. «В энергосистеме возник острый дефицит мощности, который в настоящее время невозможно покрыть за счет имеющейся генерации и импорта электроэнергии. В этих условиях для украинской энергетики очень важно привлечение частных инвестиций в строительство генерирующих объектов», — сказал Зайченко.

При этом еще осенью 2025 года бывший министр энергетики Украины Юрий Продан предсказал отключение всех коммунальных услуг зимой. «Без принудительных отключений и графиков, к сожалению, мы не обойдемся (...) Нужно было сосредотачиваться на более простой защите и противовоздушной обороне. И главное, не делать вид, что мы хорошо подготовились», — подчеркнул он.

На Украине испугались повторения «киевской катастрофы» в Одессе

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин ранее предупредил, что Одессу может ждать повторение судьбы Киева из-за катастрофы в сфере ЖКХ.

«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — высказался он.

По словам Соскина, одесситы недовольны тем, что власти города умалчивают об истинных масштабах катастрофы. Он также выразил уверенность в том, что самых недовольных могут отправить на фронт, «чтобы там и воду получили, и со светом проблем не было».