На Украине испугались повторения «киевской катастрофы» в Одессе

Соскин: Одесса может повторить судьбу Киева из-за катастрофы в сфере ЖКХ

Одессу может ждать повторение судьбы Киева из-за катастрофы в сфере ЖКХ. Об этом предупредил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — высказался он.

По его словам, одесситы недовольны тем, что власти города умалчивают об истинных масштабах катастрофы. Соскин также выразил уверенность в том, что самых недовольных могут отправить на фронт, «чтобы там и воду получили и со светом проблем не было».

Ранее стало известно, что власти Киева рассматривают вариант с рытьем туалетов во дворах жилых домов. Если отопление в городе не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, то водопровод и канализация выйдут из строя.

