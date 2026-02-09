Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 9 февраля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли стоимость 250 истребителей

Defense Express: Покупка 250 истребителей обойдется Украине в 50 миллиардов евро
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lukasz Glowala / Shutterstock / Fotodom

Покупка 250 новых истребителей обойдется Украине в 50 миллиардов евро (более четырех триллионов рублей). Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

«Если Украина уже имеет цель войти, или максимально приблизиться, в топ-10 стран мира по мощности воздушных сил и точно занять первые места в Европе, то стоит понимать цену этой задачи», — сказано в материале.

Киев планирует закупить 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Процесс, по оценке издания, может затянуться на десятилетия.

9 февраля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине шведских и французских истребителей. Сейчас Киев использует оставшиеся истребители F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Наследника британского престола обеспокоило разоблачение связей с финансистом-педофилом

    Подвижной состав на МЦД полностью обновили

    Орбан сделал резкое заявление о помощи Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok