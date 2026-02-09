На Украине раскрыли стоимость 250 истребителей

Defense Express: Покупка 250 истребителей обойдется Украине в 50 миллиардов евро

Покупка 250 новых истребителей обойдется Украине в 50 миллиардов евро (более четырех триллионов рублей). Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

«Если Украина уже имеет цель войти, или максимально приблизиться, в топ-10 стран мира по мощности воздушных сил и точно занять первые места в Европе, то стоит понимать цену этой задачи», — сказано в материале.

Киев планирует закупить 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale. Процесс, по оценке издания, может затянуться на десятилетия.

9 февраля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал передачу Украине шведских и французских истребителей. Сейчас Киев использует оставшиеся истребители F-16.