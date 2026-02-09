Реклама

На Западе испугались «серьезного удара» России по Украине

JW: Украина поставляет электричество для ВСУ за счет мирных жителей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины направляют на нужды мирных жителей только треть от всего объема электроэнергии после удара России по военной инфраструктуре. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Если Украина сейчас располагает лишь 50 процентами своих электрогенерирующих мощностей, а жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля приходится на обеспечение населения, а именно одна треть. Остальная часть используется для нужд Украины в условиях конфликта. И, следовательно, является военной целью», — указано в сообщении.

Отмечается, что за последнюю ночь Украина дополнительно потеряла крупную часть запасов энергии, а именно 15 процентов генерирующих мощностей и 30 процентов оставшегося после предыдущих ударов потенциала, что стало «серьезным ударом». Компенсация электричества с большой вероятностью также будет происходить за счет мирного населения.

Ранее сообщалось, что жители крупного района Киева взбунтовались из-за коммунального коллапса. Глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил украинцам ходить в кошачьи лотки и рыть выгребные ямы, чтобы справлять нужду.

