На Западе назвали виновного в тяжелом энергокризисе на Украине

Колумнист Пискорский: Энергосистема Украины ослаблена из-за коррупции в стране

Энергосистема Украины оказалась ослаблена и не выдержала нагрузок из-за масштабов коррупции в стране. К такому мнению пришел колумнист польского еженедельника Myśl Polska Матеуш Пискорский.

«Удивительно, что катастрофа произошла так поздно», — указал автор.

По словам колумниста, значительная часть средств, выделяемая на защиту и ремонт объектов энергетики, попала в «кавернозные карманы чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского». Пискорский также подчеркивает, что никого не должно удивлять то, что серьезные проблемы с энергией на Украине произошли зимой. Именно в периоды мощных холодов система наиболее перегружена, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по данным украинской компании «Нафтогаз», в Полтавской и Сумской областях Украины были повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры. До этого в «Укрэнерго» сообщили, что все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Киеву территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии.

Сам украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявил, что в Киеве обстановка с энергетикой остается самой сложной в стране.