17:17, 9 февраля 2026Мир

На Украине сообщили о новых повреждениях в энергетике

В Полтавской и Сумской областях повреждены нефтегазовые объекты
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: ГСЧС Украины

По данным украинской компании «Нафтогаз», в Полтавской и Сумской областях Украины были повреждены объекты нефтегазовой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

«Имеются повреждения и разрушения оборудования», — приводит агентство слова главы компании Сергея Корецкого. Уточняется, что в Полтавской области были повреждены производства, а в Сумской области предприятия компании.

8 февраля в «Укрэнерго» сообщили, что все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Киеву территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии.

В компании уточнили, что речь идет об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений. Тогда же Министерство энергетики Украины сообщило, что ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми.

