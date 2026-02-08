Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

«Укрэнерго» сообщило, что все АЭС на Украине остановили генерацию

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Ранее о снижении выработки электроэнергии украинскими АЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Минэнерго Украины предупредило жителей Киева о наступлении тяжелых дней

Ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми. С таким предупреждением выступило Министерство энергетики Украины.

Как рассказали в ведомстве, ситуация с электроснабжением по-прежнему остается очень сложной. После российских ударов произошла большая потеря мощностей, результатом которой стал значительный дефицит электроэнергии.

Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа Минэнерго Украины

В министерстве подчеркнули, что энергетики прикладывают все усилия с целью вернуть электричество в дома граждан.

С аналогичными словами обратился к населению мэр Киева Виталий Кличко.

Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева Виталий Кличко мэр Киева

По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.

Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема страны в результате взрывов была повреждена.

Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также подчеркнул, что повреждены и те энергетические объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Они вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.

