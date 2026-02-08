Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:43, 8 февраля 2026Бывший СССР

Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

«Укрэнерго» сообщило, что все АЭС на Украине остановили генерацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Все атомные электростанции (АЭС) на подконтрольных Украине территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены

«Укрэнерго»

В компании сообщили об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений.

В «Укрэнерго» отметили, что начали восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Ранее о снижении выработки электроэнергии украинскими АЭС сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Материалы по теме:
«Выглядели почти как друзья» Россия и Украина решили на переговорах все вопросы, кроме одного. Что известно о встрече?
«Выглядели почти как друзья»Россия и Украина решили на переговорах все вопросы, кроме одного. Что известно о встрече?
26 января 2026
«НАТО не оставит Украину» Военный аналитик Виталий Киселев — о ситуации на фронте, планах армии России в Донбассе и стратегии ВСУ
«НАТО не оставит Украину»Военный аналитик Виталий Киселев — о ситуации на фронте, планах армии России в Донбассе и стратегии ВСУ
6 февраля 2026

Минэнерго Украины предупредило жителей Киева о наступлении тяжелых дней

Ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми. С таким предупреждением выступило Министерство энергетики Украины.

Как рассказали в ведомстве, ситуация с электроснабжением по-прежнему остается очень сложной. После российских ударов произошла большая потеря мощностей, результатом которой стал значительный дефицит электроэнергии.

Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа

Минэнерго Украины

В министерстве подчеркнули, что энергетики прикладывают все усилия с целью вернуть электричество в дома граждан.

С аналогичными словами обратился к населению мэр Киева Виталий Кличко.

Мы должны пройти ближайшие несколько суток, которые будут очень сложными для Киева

Виталий Кличкомэр Киева

По словам мэра, в столице ожидаются сильные морозы, особенно в ночное время.

Материалы по теме:
Россия ударила «Орешником» по западу Украины. Целью могло стать гигантское газохранилище
Россия ударила «Орешником» по западу Украины.Целью могло стать гигантское газохранилище
9 января 2026
Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду
Украина отвергла ключевое требование России на переговорах.Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду
25 января 2026

Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема страны в результате взрывов была повреждена.

Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения

Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский также подчеркнул, что повреждены и те энергетические объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

Аварийные отключения света ввели в большинстве регионов Украины. Они вызваны ударами РФ по энергосистеме — были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС. Кроме того, беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России говорят о реальности доллара по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В Госдуме назвали тупиковой позицию Зеленского по Донбассу

    Захарова рассказала о факторе роста антисемитизма в Европе

    На Западе назвали один из главных страхов Зеленского

    Ким Чен Ын указал на пустословие властей КНДР

    ВСУ в третий раз атаковали Белгородскую область ракетами

    Стало известно об участии военных США в переговорах по Ирану и Украине

    Политолог объяснил желание Трампа закончить конфликт на Украине до лета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok