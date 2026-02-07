В правительстве Украины предупредили граждан о наступлении тяжелых дней

Минэнерго Украины предупредило жителей Киева о наступлении тяжелых дней

Ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми. С таким предупреждением выступило Министерство энергетики Украины в социальной сети Facebook.

Как рассказали в ведомстве, ситуация с электроснабжением по-прежнему остается очень сложной. После российских ударов произошла большая потеря мощностей, результатом которой стал значительный дефицит электроэнергии. «Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что энергетики прикладывают все усилия с целью вернуть электричество в дома граждан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетические объекты на Украине получили значительные повреждения, в стране сложилась сложная ситуация в сфере энергетики.

