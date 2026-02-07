Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

Зеленский: Объекты энергетики на Украине получили значительные повреждения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема страны в результате взрывов была повреждена. Это сказалось на ситуации в энергетике по всей Украине. Пост с соответствующей информацией он опубликовал в своем Telegram.

«Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения», — заявил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что якобы повреждены и те энергетические объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.

Ранее украинский лидер раскритиковал работу противовоздушной обороны страны.