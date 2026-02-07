Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:08, 7 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

Зеленский: Объекты энергетики на Украине получили значительные повреждения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема страны в результате взрывов была повреждена. Это сказалось на ситуации в энергетике по всей Украине. Пост с соответствующей информацией он опубликовал в своем Telegram.

«Есть, к сожалению, значительные повреждения объектов энергетики, и это повлияло на энергетическую ситуацию фактически во всей стране: значительные отключения», — заявил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что якобы повреждены и те энергетические объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.

Ранее украинский лидер раскритиковал работу противовоздушной обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    В Раде заявили о возможной финансовой катастрофе на Украине

    В правительстве Украины предупредили граждан о наступлении тяжелых дней

    ВСУ атаковали объекты критической инфраструктуры в российском регионе

    Зеленский рассказал о значительных повреждениях энергообъектов на Украине

    Решение с музыкой для фигуриста Гуменника нашли

    Зеленский пообещал отчитываться перед ЕС

    Зеленский пожаловался на ситуацию в энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok