Бывший СССР
16:43, 7 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский обрушился с критикой на ПВО Украины

Зеленский раскритиковал работу ПВО Украины после российского удара
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — написал Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты также должны ускорить работу с партнерами по пакетам поддержки ПВО и ее энергетической устойчивости.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.

