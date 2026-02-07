Зеленский обрушился с критикой на ПВО Украины

Зеленский раскритиковал работу ПВО Украины после российского удара

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу противовоздушной обороны (ПВО) Украины после российского удара по объектам энергетики. Заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей», — написал Зеленский.

Он добавил, что украинские дипломаты также должны ускорить работу с партнерами по пакетам поддержки ПВО и ее энергетической устойчивости.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 февраля Россия ударила по крупнейшей в Европе электроподстанции с напряжением 750 киловольт.